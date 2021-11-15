В Национальном музее Карелии открылась выставка о Карельском восстании 1921–1922 годов

Выставка приурочена к столетию исторических событий, которое осталось в республике почти незамеченным.

В уходящем году последнему крупному выступлению карелов против Советской власти исполнилось сто лет, но эта историческая дата осталась в республике почти незамеченной. Выставка в Национальном музее Карелии под названием «Izändä» оказалась едва ли не единственным событием, приуроченным к юбилею Карельского восстания, которое в советской и российской историографии называли и «Карельской авантюрой», и «Малой Зимней войной».

«Izändä» в переводе с северокарельского означает старшего мужчину, главу семейства, — рассказала «Столице на Онего» одна из создателей экспозиции, научный сотрудник музея Софья Никитина. — В конце XIX — начале XX столетия на севере Карелии — в Беломорской Карелии — еще сохранялись большие семьи. По-другому им попросту было не выжить, и этот «izändä» управлял в семействе всем. То, чем будет заниматься хозяйство, и даже то, кто на ком женится. Это был очень ответственный статус, и если представить Карелию в годы Гражданской войны одним большим хозяйством, то северный карел и стал тем «izändä», который принял на себя ответственность за свою землю. Карельское восстание, конечно, уникально для истории Карелии, но нужно отметить, что такие народные восстания вспыхивали в те годы и в других регионах страны, бывшей Российской империи».

Читайте подробнее в статье «Как «izändä» стал карельским повстанцем».