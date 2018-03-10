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Новости. Общество
14:36, 10 Марта 2018

В Национальный театр Карелии привезут мощи святых

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В Петрозаводске пройдет VI Международная православная выставка-форум, сообщает карельская епархия.

По благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина с 20 по 25 марта в Петрозаводске пройдет VI Международная православная выставка-форум "От покаяния к воскресению России".

Православный проект посвящен 100-летию исторических событий: заговору и отстранению царя Николая II от власти, 190-летию образования Петрозаводской епархии.

Выставка на шесть дней объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Украины, Греции, Палестины.
Выставка пройдет в Национальном театре Карелии (пр-т К. Маркса, 19).

В течение всех дней посетители смогут увидеть экспозицию "Исторический перелом эпох: путь на Голгофу и прославление царственных страстотерпцев", также будет работать выставка нательных крестов - старинных и современных, найденных в ходе поисковых работ поисковиками Карелии и России.
На времо проведения форума в театр привезут святыни: мощи свв. Ефросинии и Ефимия Суздальских, икона с мощами свв. Петра и Февронии, мощи св. Матроны Московской, икона 790-летия Крещения Карелов, икона с мощами вмц. Варвары и преп. Антония Римлянина.

Полную программу выставки-форума можно прочитать на сайте карельской епархии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Доктор Лень
2018-03-10 17:26:37
Да приидет спокой во душе комментаторной, ибо стоймо арендна плата еси... А шерхану2 коль молод - так ещё расплодитися: порядку на дорогах; а коль постарше - вельми понеже!! Ещё порядку более!!!
sherhan2
2018-03-10 16:14:40
По благословению наших комментаторов идите вы,распространители религии поклонения выкопанным останкам непонятно кого,в одно место.Нашли крестик и берцовую кость-всё,надо часовенку ставить.Включите голову.
Мизантроп
2018-03-10 16:21:13
sherhan2, Плюсую, неистово!
кир
2018-03-10 16:12:19
Только бы не работать. Воплощают в себе вековую мечту наших людей.
тетка
2018-03-10 16:06:17
Все новые территории осваивают.
Мизантроп
2018-03-10 16:02:49
Это пи...ц полный, товарищи! У них наверняка где то заводик стоит по производству костей. Еще хватает совести что-то болтать про Мавзолей. Там никто не прикладывался и не прикладывается. Чума на вас!!!!
однозначно
2018-03-10 15:30:17
Припозднились. Обычно дефицит перед выборами завозят.
gaudealis
2018-03-10 15:23:23
Тот случай, когда не хватает слов, чтобы высказать недоумение.
Театр - очаг лицедейства, бесовских зрелищ, нечистых утех "от лукавого". Так, по крайней мере, его традиционно понимала церковь.
А тут вдруг везут в этот вертеп мощи святых... Всё перемешалось в едином хаосе - и не разберёшь теперь, где Божий дар, где яичница; где вера, а где материализация постыдного сребролюбия бородатых "жрецов" в рясах и с золотыми крестами на груди...
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