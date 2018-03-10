В Национальный театр Карелии привезут мощи святых

В Петрозаводске пройдет VI Международная православная выставка-форум, сообщает карельская епархия.

По благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина с 20 по 25 марта в Петрозаводске пройдет VI Международная православная выставка-форум "От покаяния к воскресению России".

Православный проект посвящен 100-летию исторических событий: заговору и отстранению царя Николая II от власти, 190-летию образования Петрозаводской епархии.

Выставка на шесть дней объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Украины, Греции, Палестины.

Выставка пройдет в Национальном театре Карелии (пр-т К. Маркса, 19).

В течение всех дней посетители смогут увидеть экспозицию "Исторический перелом эпох: путь на Голгофу и прославление царственных страстотерпцев", также будет работать выставка нательных крестов - старинных и современных, найденных в ходе поисковых работ поисковиками Карелии и России.

На времо проведения форума в театр привезут святыни: мощи свв. Ефросинии и Ефимия Суздальских, икона с мощами свв. Петра и Февронии, мощи св. Матроны Московской, икона 790-летия Крещения Карелов, икона с мощами вмц. Варвары и преп. Антония Римлянина.

Полную программу выставки-форума можно прочитать на сайте карельской епархии.