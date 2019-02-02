В небе над Карелией летчики проведут воздушный бой

Более 20 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению летного тактического учения (ЛТУ) на авиабазе Бесовец в Карелии.

Впервые учебно-боевые задачи в составе вновь сформированной эскадрильи выполнят многофункциональные истребители Су-35С, сообщат сайт "Авиапорт".

В ходе первого этапа ЛТУ экипажи будут приведены в высшие степени боевой готовности, личный состав авиационного полка будет поднят по тревоге в воздух для вывода авиатехники из-под удара высокоточного оружия условного противника.

На втором этапе учения летчики выполнят перелеты на оперативные аэродромы, отработают дозаправку топливом на земле и в воздухе, посадки на условно зараженные участки аэродрома и очистку от радиационного, химического и биологического заражения. Также экипажам предстоит провести воздушные бои с истребителями Су-30СМ Курской авиабазы, которые выполнят роль противника.

Всего учение продлится в течение четырех дней. В нем принимают участие свыше 50 командиров, заместителей командиров авиационных полков, эскадрилий и им равных, а также около 500 военнослужащих инженерно-технического и летного состава. Задействовано более 40 единиц вооружения, военной и авиационной техники.