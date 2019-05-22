В ночь на 23 мая в Карелии пройдут дожди

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О погоде на 23 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь, днем – преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный, порывистый.
Температура воздуха ночью составит +2, +4 градуса, днем потеплеет до +7, +9.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на севере – с мокрым снегом. По юго-западным районам возможны сильные дожди. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +6 градусов, по северным районам похолодает до -3. Днем температура поднимется до +8, +13 градусов.
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