В ночь на 30 апреля в Карелии может подморозить до -6

О погоде на 30 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью переменный слабый, днем – юго-западный умеренный.

Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +9, +11.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью переменный слабый, днем – юго-западный, западный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до +2, -3 градусов, местами до -6. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.