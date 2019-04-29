В ночь на 30 апреля в Карелии может подморозить до -6

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О погоде на 30 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью переменный слабый, днем – юго-западный умеренный.
Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +9, +11.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью переменный слабый, днем – юго-западный, западный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до +2, -3 градусов, местами до -6. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.
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