В новогодние праздники в Карелии введут дополнительные поезда дальнего следования

В предстоящие новогодние каникулы будет назначено более 360 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, сообщили в СЗППК.

По словам начальника филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Михаила Пояркова, назначение дополнительных поездов увеличит количество мест для желающих отправиться в поездку в период праздников.

Пиковые даты выезда пассажиров ожидаются с 28 по 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на период с 6 по 8 января 2019 года.

Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Петрозаводск. Из Петрозаводска в Череповец, Воронеж, Адлер, Брянск, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Киров, Казань, Минеральные Воды, Курск, Орел, Великие Луки.