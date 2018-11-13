18:40, 13 Ноября 2018
В новогодние праздники в Карелии введут дополнительные поезда дальнего следования
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В предстоящие новогодние каникулы будет назначено более 360 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, сообщили в СЗППК.
По словам начальника филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Михаила Пояркова, назначение дополнительных поездов увеличит количество мест для желающих отправиться в поездку в период праздников.
Пиковые даты выезда пассажиров ожидаются с 28 по 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на период с 6 по 8 января 2019 года.
Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Петрозаводск. Из Петрозаводска в Череповец, Воронеж, Адлер, Брянск, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Киров, Казань, Минеральные Воды, Курск, Орел, Великие Луки.
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