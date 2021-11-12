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В новогоднюю ночь над Петрозаводском прогремит салют

Новости. Общество
12:51, 24 Декабря 2021
фото: © Илья Тимин

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На главной площади Петрозаводска в новогоднюю ночь устроят «ДискоЕлку», а в самый разгар праздника засверкает фейерверк, сообщили в администрации города.

В новогоднюю ночь, 1 января, в 1.00 на площади Кирова в Петрозаводске запустят развлекательную программу «ДискоЕлка-2022». Со сцены жителей и гостей города поздравит Дед Мороз. Он подготовил свою интерактивную программу для детей и взрослых.

Поддерживать новогоднее настроение горожан будет бессменный ведущий всех больших праздников карельской столицы шоумен Дмитрий Каприелов. Со сцены прозвучат песни от вокальной студии «SOLO», а её солистка Виктория Льдинина предстанет в образе Снегурочки.

Для посетителей на площади будут работать светящиеся фотозоны и фигуры, музыкальное сопровождение для зажигательных танцев обеспечат известные диджеи Петрозаводска. В 2.30 в небе над площадью засверкает праздничный фейерверк.

Развлекательная программа продлится до 3.30. Впервые в праздничную ночь на площади Кирова для будет работать выездной ресторанный комплекс, там посетители смогут перекусить и согреться. Городской дом культуры приглашает на большой новогодний концерт всех жителей и гостей карельской столицы. На территории гуляний посетителям следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-12-24 14:16:32
Мало грохота от "частных" салютов в новогоднюю ночь!
Амператор
2021-12-24 13:37:44
нытики опять недовольны
Оffff
2021-12-24 13:16:58
Урбанисты одобряют
Виктория Вовк
2021-12-24 13:16:32
Деньги на сают есть, а на уборку города нет? :)
кир
2021-12-24 13:11:15
Безумству храбрых поем мы песню.©
Экспeрд
2021-12-24 13:09:23
Вечнонедовольная либеральная тусовка первыми прибежит :)
Offff
2021-12-24 14:32:48
Экспeрд/сапог . ЛДПР -системная партия и имеет право ,вместе со своим электоратом праздновать.
Это ты все выполняешь.. по команде Хозяина
Интелехтуал
2021-12-24 13:22:51
Экспeрд, и будут в интернете сугробами хвастаться. А сейчас ноют. Вот клоуны :)
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