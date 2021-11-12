В новогоднюю ночь над Петрозаводском прогремит салют

На главной площади Петрозаводска в новогоднюю ночь устроят «ДискоЕлку», а в самый разгар праздника засверкает фейерверк, сообщили в администрации города.

В новогоднюю ночь, 1 января, в 1.00 на площади Кирова в Петрозаводске запустят развлекательную программу «ДискоЕлка-2022». Со сцены жителей и гостей города поздравит Дед Мороз. Он подготовил свою интерактивную программу для детей и взрослых.

Поддерживать новогоднее настроение горожан будет бессменный ведущий всех больших праздников карельской столицы шоумен Дмитрий Каприелов. Со сцены прозвучат песни от вокальной студии «SOLO», а её солистка Виктория Льдинина предстанет в образе Снегурочки.

Для посетителей на площади будут работать светящиеся фотозоны и фигуры, музыкальное сопровождение для зажигательных танцев обеспечат известные диджеи Петрозаводска. В 2.30 в небе над площадью засверкает праздничный фейерверк.

Развлекательная программа продлится до 3.30. Впервые в праздничную ночь на площади Кирова для будет работать выездной ресторанный комплекс, там посетители смогут перекусить и согреться. Городской дом культуры приглашает на большой новогодний концерт всех жителей и гостей карельской столицы. На территории гуляний посетителям следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.