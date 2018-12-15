В новогоднюю ночь жителей Петрозаводска ждут ДискоЁлка и салют

В мэрии Петрозаводска сообщили о главных событиях новогодней программы в карельской столице.

В Петрозаводске в час ночи начнется Танцевальный марафон. Организаторы обещают "парад лучших хитов прошедшего года, волшебное появление Деда Мороза и Снегурочки, призы, подарки и поздравления".

ДискоЁлка на площади Кирова включает в себя церемонию награждения победителей семейного городского конкурса на самый оригинальный костюм Деда Мороза "С ног до бороды".

ДискоЁлка завершится фейерверком, который состоится в 03:30.