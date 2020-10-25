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25.10.2020 19:00

В новый год – без долгов

Новости. Общество
15:55, 26 Октября 2020
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АО "ПКС-Водоканал" и ООО "КРЦ" дарят сертификаты в один из торговых центров Петрозаводска.

АО "ПКС-Водоканал" совместно с ООО "КРЦ" объявили о начале акции "В новый год – без долгов!". Победители получат подарочные сертификаты номиналом 1000 или 2000 рублей в один из торговых центров Петрозаводска. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо погасить дебиторскую задолженность за коммунальные услуги до 30 ноября, а в срок до 15 декабря внести предоплату за коммунальные услуги в декабре. Если у потребителя нет задолженности, то для участия в акции он должен просто внести аванс за декабрь.

Победителями станут первые участники, выполнившие условия акции.  Получить приз могут как собственники, так и наниматели жилья в многоквартирных домах или частном секторе, проживающие на территории проведения акции.

Успейте внести предоплату за коммунальные услуги в числе первых! Узнать подробности акции можно по телефону 56-04-31.

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