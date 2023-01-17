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В области на границе с Карелией выдают самую дешевую в России ипотеку

Новости. Общество
08:40, 02 Февраля 2023
фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Самые низкие ставки по ипотеке на новостройки оказались в Ленинградской области.

Как пишет «РБК», самые низкие ставки по ипотечным кредитам на новостройки в декабре 2022 года были зафиксированы в Ленинградской области — в среднем 2,03% годовых. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

В число регионов с самыми низкими ставками на новостройки также вошли Калмыкия (2,45%), Кировская область (2,46%) и Санкт-Петербург (2,47%). Самые дорогие кредиты в конце прошлого года выдавались в Свердловской области (5,39%), на Алтае (5,23%) и в Иркутской области (5,3%).

По данным ЦИАН, средневзвешенная ставка по выданным кредитам на новостройки в целом по стране в декабре составила 3,5% (по всем выданным кредитам с учетом вторичного жилья — 6,65%). В январе 2022 года показатель составлял 5,9%. Резкое снижение процентных ставок по кредитам эксперты объяснили ипотечными программами от застройщиков. «С мая застройщики в качестве меры поддержки спроса запустили «нулевую» ипотеку, что и привело к рекордно дешевым для российского рынка кредитам», — уточнили они.

По данным ЦБ, в 2022 году средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума — 289,4 месяца (или 24,1 года). За год этот показатель вырос сразу на 32,3 месяца. Увеличение среднего срока кредитования по ипотеке обычно связано с ростом цен на жилье и процентных ставок. В такой ситуации россияне берут ипотеку на более длительный срок, чтобы снизить платеж.

 

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