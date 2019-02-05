В общественном транспорте Петрозаводска появятся "онлайн-кассы"

С 1 июля весь маршрутный общественный транспорт должен быть оборудован "онлайн-кассами", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рабочее совещание, посвященное вопросу оборудования автобусов и троллейбусов средствами электронной оплаты проезда, состоялось в администрации города.

"В этом году вступают в силу изменения Федерального законодательства, в соответствии с которыми с 1 июля весь маршрутный общественный транспорт, перевозящий пассажиров, должен быть оборудован средствами контрольно-кассовой техники и тахографами", – рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Представители компаний-разработчиков электронного оборудования провели презентацию своей продукции, рассказали о возможностях "онлайн-касс" не только использовать безналичные способы оплаты при помощи контактных и бесконтактных банковских карт, электронных транспортных карт и мобильных устройств, но и обеспечивать прямую связь с налоговыми органами.

"У горожан и гостей города останется возможность для наличной оплаты проезда в общественном транспорте, при этом должен распечатываться билет", – отметил Андрей Бекелев.