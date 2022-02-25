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В одной из квартир Петрозаводска гость прилег с хозяйкой застолья и поплатился жизнью

Новости. Криминал
07:15, 02 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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В Петрозаводске мужчина, застав сожительницу со своим приятелем в постели, зарезал его.

Прокуратура Петрозаводска передала в городской суд для рассмотрения уголовное дело 44-летнего жителя карельской столицы, обвиняемого в умышленном убийстве своего знакомого. Об этом «Столице на Онего» сообщил старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

"Эта непоправимая трагедия произошла 26 декабря прошлого года в квартире дома на улице Фурманова, - рассказал Олег Беляев. – В тот день в квартире, где проживала женщина,  собрались трое знакомых между собой мужчин. Все они ранее были осуждены: кто-то за кражу, нанесение побоев, грабеж, другие преступления. Все вместе они длительное время пили водку. А в какой-то момент сожитель хозяйки увидел, что она и еще один участник застолья, как позже рассказал сам мужчина следствию, «лежат в постели».

В результате, по информации представителя надзорного ведомства, оказавшийся очень ревнивым мужчина взял на кухне нож и убил «соперника», который скончался на месте происшествия. При этом свою сожительницу мужчина только ударил рукой.

После этого, сообщил Олег Беляев, обвиняемый в убийстве попросил третьего мужчину, который в момент трагедии находился на кухне, вызвать скорую помощь и полицию. В убийстве ревнивец сознался и написал явку с повинной.

Как сообщили нашему изданию в петрозаводском городском суде, это уголовное дело поступило к ним 1 марта.

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