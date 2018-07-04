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Новости. Общество
10:16, 04 Июля 2018
фото: ОНФ

В одном из детских садов Карелии не закрываются окна – их затыкают тряпками, чтобы не дуло

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Активисты регионального отделения ОНФ обнародовали результаты проверки детских садов Карелии. Всего они обследовали шесть дошкольных учреждений – в Сортавальском и Лахденпохском районах, а также в Костомукше.

В ходе мониторинга оценивались общее благоустройство территорий, состояние зданий, помещений, игровых и спортивных площадок детских садов, а также соблюдение нормативов по удаленности от них точек продаж алкоголя и обеспечение безопасности дорожного движения вблизи учреждений. Кроме того, общественники провели анкетирование родителей, чьи дети посещают учреждения, попавшие под выборочную проверку ОНФ.

Выяснилось, что больше всего вопросов у родителей возникает к состоянию зданий учреждений и наличию инфраструктуры.


фото: ОНФ

"Так, в Сортавале, где общественники побывали с рейдами в трех дошкольных учреждениях, у воспитанников детского сада №7 отсутствуют современные игровые площадки. Основа для качелей, песочница, старые пирамиды – нехитрый обветшалый набор конструкций, установленный на территории разных групп. При этом одна веранда приходится на два участка, дополнительных теневых навесов нет. На территории сада есть проблемы и с освещением. В осенне-зимний период дети гуляют в полутьме. А во многих помещениях садика требуется замена окон и мебели", - отмечают общественники.

В сортавальском детском саду "Малышка" вскрылись серьезные недостатки с состоянием второго здания учреждения, которое является объектом культурного наследия и находится под охраной государства.


фото: ОНФ

"Фасад здания, музыкальный зал нуждаются в капитальном ремонте, но на это у местных властей нет ни полномочий, ни финансовых средств. В результате здание ветшает с каждым годом", – рассказала активист ОНФ в Карелии Ирина Яковлева.

Родителей детей, посещающих в Сортавале детский сад №23 "Ладушки", где в нескольких помещениях необходимо сделать косметический ремонт с заменой полового покрытия и окон, тревожит отсутствие дорожных знаков, переходного перехода, искусственных неровностей и тротуара. Дорога к учреждению небезопасна.

С подобной проблемой общественники столкнулись и в детском саду "Солнышко" в Лахденпохье, где нет пешеходного перехода и "лежачих полицейских".

"При этом состояние здания садика и спортивной площадки также оставляет желать лучшего. Кровля течет, из-за чего потолки в подтеках. Краска как на фасаде здания, так и на стенах в помещениях сходит. Некоторые окна в помещениях не закрываются, поэтому их затыкают тряпками и ватой, чтобы не дуло. А маленькая спортивная площадка не оборудована", - говорят общественники.

Гораздо меньше нарушений общественники обнаружили в дошкольных учреждениях Костомукши. В "Березке" требуется лишь ремонт входной зоны и перил, а в "Кораблике" необходимо привести в порядок туалетные комнаты, пищеблок, прачечную и крыльцо, где ступени полуразрушены.


фото: ОНФ

"Во всех садиках, в которых мы побывали, родители отмечают доброжелательность, компетентность работников организаций. Коллективы пытаются создать для своих воспитанников уютную обстановку. Но, к сожалению, без ремонта, капитального и косметического, оборудования игровых и спортивных площадок комфортным пребывание детей в детских садах не сделать. Поэтому по итогам рейдов мы направили обращения в министерство образования и местные администрации. Будем держать на контроле выявленные нарушения и принятие мер по их устранению", – подытожила член регионального штаба ОНФ в Карелии Оксана Шаманская.

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Комментарии

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zanoza
2018-07-04 12:23:30
Да полная разруха! Как будто после войны живём! Как же нужно не любить свой народ! Ведь именно от власти и разумного хозяйствования в регионе зависит социальная жизнь людей. А у нас социалка потерпела полный крах! Люди бегут с региона.Позор!
кир
2018-07-04 11:45:27
Всякий народ достоин той жизни, в которой живет. Не надо было убивать царя Николая II с детьми. А затем много гопников из белого и пушистого народа убивали миллионами невинных людей. Долго ещё будете расхлёбывать то горе. Ни работать, ни жить по-людски не можете.
Гость
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