В одном из поселков Карелии установили фонари за 10 млн рублей

В поселке Пяльма по решению суда появилось освещение по трем улицам, сообщили в прокуратуре Карелии.

В результате надзорных мероприятий было установлено, что участок автодороги, проходящей по улицам Остриченская, Школьная и Учительская в поселке Пяльма Пудожского района, не оборудован фонарями.

Прокурор района обратился в суд, после чего фонари стоимостью свыше 10 млн рублей появились на участке дороги протяженностью около 2,5 км.