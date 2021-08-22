В одном из районов Карелии дважды за сутки разыскивали ушедших в лес подростков

Ушедших в лес за грибами несовершеннолетних разыскивали в Пряжинском районе, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу в Пряжинском районе дважды проводились поисковые мероприятия из-за заблудившихся грибников. Обе истории закончились благополучно.

Первый звонок поступил в дежурную часть районного отделения полиции около полудня: мужчина сообщил, что потерял в лесу 17-летнего внука.

«На поиск несовершеннолетнего были ориентированы все дежурные наряды, — рассказал один из участников спасательной операции, сотрудник МВД Роман Рябцов — Ситуация осложнялась отсутствием сотовой связи. Мы включили сирену, установленную на служебном автомобиле, и стали обследовать местность. В итоге юноша был найден. Он провел в лесу более 5 часов и уже почти потерял надежду на спасение. Когда увидел нас — очень обрадовался».

Около восьми вечера в полицию поступил второй тревожный сигнал: родственники потеряли дедушку с тремя внуками.

«К тому времени на улице уже начало темнеть и заметно похолодало, — пояснил Роман Рябцов. — Мужчина ушел в лес с несовершеннолетними и не взял с собой мобильный телефон. Приложив все усилия, мы смогли найти и их. Пожилой человек и подростки благополучно вернулись домой».

Ранее мы писали о правилах безопасности, к которым призывает МВД Карелии при нахождении в лесу.