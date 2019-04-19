В одном из районов Петрозаводска отключат электроэнергию

На следующей неделе на нескольких улицах в Соломенном предусмотрено временное отключение электричества, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В период с 22 по 26 апреля с 10.00 до 16.00 подача электроэнергии будет прекращаться на ул. Лесопильной, 24 апреля с 10.00 до 14.00 – на улицах: Лесопильной, Пришвина, Прибрежной, Ботанической.

В период с 25 по 26 апреля с 10.00 до 16.00 часов электричества не будет на улицах: Лесопильной, Пришвина, Прибрежной.