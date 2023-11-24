В одном из районов Петрозаводска будет прежняя схема движения автомобилей

В Петрозаводске с понедельника вернется прежняя схема движения транспорта на Голиковке.

В Петрозаводске вернётся прежняя схема движения транспорта на Голиковке, сообщили в городской мэрии.



Прежняя схема дорожного движения на Голиковке вернется с 27 ноября.

В карельской столице снова запретят остановку и стоянку автомобилей по нечётной стороне улицы Кузьмина на участке от улицы Варламова до Калинина.

Изменения связаны с окончанием ремонтных работ.



Администрация Петрозаводска просит водтелей и пешеходов быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.