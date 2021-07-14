В охранных зонах энергообъектов «Россети Северо-Запад» действуют особые правила

Заявку на проведение работ в границах таких зон необходимо направлять в электросетевую компанию за две недели.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства. Работы на таких территориях возможно производить только при соответствующем допуске и с организацией необходимых мер безопасности. Без соблюдения данных условий неминуемо возникает угроза нарушения электроснабжения потребителей, но, главное, высока вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей.



Карельский филиал «Россети Северо-Запад»» просит жителей Карелии, в частности, водителей крупногабаритной техники, быть осторожными при работе вблизи энергообъектов.



Работы в охранных зонах, проведение которых необходимо согласовать в Карельском филиале «Россети Северо-Запад» не позднее чем за 2 недели до начала:



• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м.;

• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

• посадка и вырубка деревьев и кустарников;

• складирование и хранение материалов, в том числе горюче-смазочных в охранных зонах ВЛ до 1 кВ.;

• размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и автостоянок (кроме гаражей-стоянок автомобилей физических лиц), проведение массовых мероприятий — в охранных зонах ВЛ до 1 кВ.;

• полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м.



В охранных зонах ЛЭП запрещается:



• набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы;

• подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

• использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов;

• разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон. Направление ветра и распространение огня непредсказуемы;

• производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн в охранных зонах энергообъектов;

• производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах линий электропередачи.