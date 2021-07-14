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В охранных зонах энергообъектов «Россети Северо-Запад» действуют особые правила

Новости. Общество
10:18, 15 Июля 2021
фото: © Россети

Заявку на проведение работ в границах таких зон необходимо направлять в электросетевую компанию за две недели.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства. Работы на таких территориях возможно производить только при соответствующем допуске и с организацией необходимых мер безопасности. Без соблюдения данных условий неминуемо возникает угроза нарушения электроснабжения потребителей, но, главное, высока вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад»» просит жителей Карелии, в частности, водителей крупногабаритной техники, быть осторожными при работе вблизи энергообъектов.

Работы в охранных зонах, проведение которых необходимо согласовать в Карельском филиале «Россети Северо-Запад» не позднее чем за 2 недели до начала:

• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м.;
• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
• посадка и вырубка деревьев и кустарников;
• складирование и хранение материалов, в том числе горюче-смазочных в охранных зонах ВЛ до 1 кВ.;
• размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и автостоянок (кроме гаражей-стоянок автомобилей физических лиц), проведение массовых мероприятий — в охранных зонах ВЛ до 1 кВ.;
• полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м.

В охранных зонах ЛЭП запрещается:

• набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы;
• подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
• использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов;
• разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон. Направление ветра и распространение огня непредсказуемы;
• производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн в охранных зонах энергообъектов;
• производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах линий электропередачи.

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