В Олонецком районе Карелии энергетики построили ЛЭП и провели реконструкцию подстанций

Прионежская сетевая компания в первом полугодии 2022 года завершила проекты по повышению надежности энергоснабжения потребителей в районном центре и населенных пунктах района.

В Олонце закончено строительство ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Введение объекта в эксплуатацию позволило значительно увеличить качество подаваемой электроэнергии жителям двух городских улиц: Звездиной и Свободы.

АО «ПСК» произвела капитальный ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ на олонецкой улице Карла Либкнехта. На этой линии заменено 26 опор и смонтирован новый самонесущий изолированный провод. Эта ЛЭП важна тем, что она питает электроэнергией насосные станции, центральную районную больницу, Центр гигиены и эпидемиологии и другие социально-значимые объекты.

В районном центре также завершена реконструкция подстанции на улице Ленина. Мощность энергообъекта в результате работ увеличилась с 250 кВА до 400 кВА.

Еще одну подстанцию энергетики реконструировали в селе Нурмойла Олонецкого района. В результате реконструкции ее мощность была увеличена почти в два раза.

В поселке Ильинский закончено строительство ЛЭП напряжением 0,4 кВ для технологического присоединения базовой станции сотовой связи к сетям АО «ПСК». В этом же поселке в результате капитального ремонта линии электропередачи повышена надежность энергоснабжения на улицах Садовая и Дружбы народов.

«В первом полугодии мы вели работы по технологическому присоединению индивидуальных домов в населенных пунктах района», — рассказал начальник Олонецкого электросетевого участка Прионежской сетевой компании Роман Каноев. — «По обращениям граждан меняли ветхие опоры в деревне Тахтосово, селе Нурмойла, поселке Ильинский и в Олонце».

В компании отмечают, что все работы на энергообъектах проводились с использованием исключительно отечественных материалов и выполнены с хорошим качеством.