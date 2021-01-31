В "Олонии" глобальное снижение цен на популярные товары

В феврале "Олония" не просто снижает цены на отдельные позиции в рамках акции, но и устанавливает пониженные цены на популярные товары на постоянной основе во всех своих магазинах.

Эти продукты ежедневного спроса и длительного хранения попали в февральский каталог.





Глобальное снижение цен – отличный повод попробовать разнообразные сорта сыра, пирожных, колбасных изделий, а также купить продукты впрок: тушенку высшего сорта, паштет и ветчину под собственной торговой маркой "Олония", молочные и овощные консервы.

Каталог февральской акции можно посмотреть здесь. А больше товаров по сниженным ценам вы можете увидеть в магазинах "Олония".





*Акционные цены действуют с 01.02.2021 по 28.02.2021 при условии наличия товара.

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