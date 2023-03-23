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В Олонце сыграл свадьбу участник СВО

Новости. Общество
14:09, 24 Марта 2023
фото: Администрация Олонецкого района

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Житель Ильинского приехал в отпуск из зоны спецоперации, чтобы зарегистрировать брак с возлюбленной.

Максим Россиев уже полгода служит в зоне СВО, был призван в рамках частичной мобилизации. В отпуск боец приехал, чтобы сделать предложение руки и сердца своей избраннице Екатерине. Молодожены родом из поселка Ильинский, там же и познакомились, стали встречаться.

«И для него, и для меня это были первые отношения. Поначалу, сидя вместе на скамеечке, стеснялись даже посмотреть друг на друга. Сейчас мы вместе уже десять лет», — улыбается Екатерина.

Торжественная церемония состоялась в отделе ЗАГС в Олонце. Кроме самых родных и близких людей поздравить молодоженов пришли глава района Вадим Мурый и глава Ильинского сельского поселения Марина Стафеева.

«Несмотря на то, что происходит в мире, наша страна остается верна своим традициям, мы храним самые главные человеческие ценности — это семья как союз мужчины и женщины, основанный на любви и взаимном уважении. Обязательно окажем родным и близким бойца всю поддержку, которая будет необходима», — сказал Вадим Мурый.

Марина Стафеева добавила, что знает Максима с детства и очень рада за односельчанина и его избранницу. От Карельского регионального отделения «Единой России» глава Ильинского поселения вручила молодоженам подарки.

«Храбрость, мужество, ответственность Максима прекрасно гармонируют с красотой, женственностью и добротой Екатерины. Мы гордимся нашим земляком, нашим защитником и желаем ему поскорее вернуться к родным и близким. „Единая Россия“ всегда готова помочь и поддержать семью. Будем счастливы видеть эту прекрасную пару молодыми родителями», — сказала Марина Стафеева.

Под марш Мендельсона молодожены обменялись кольцами. Церемонию бракосочетания помогли сделать еще более яркой и запоминающейся сотрудники Олонецкого национального музея карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина. Они провели для жениха и невесты традиционный карельский свадебный обряд.

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