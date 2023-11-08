В Олонце задержали рецидивиста, который под угрозой расправы похитил у пожилых супругов деньги

В Олонце полицейские по горячим следам раскрыли разбой.

В среду, 8 ноября, в 23.40, в полицию Олонецкого района позвонил 71-летний житель города. Мужчина рассказал, что в его квартиру забрался неизвестный и, угрожая расправой, похитил деньги. По адресу незамедлительно направили следственно-оперативную группу.

Полицейские выяснили, что заявитель и его жена проживают в частном доме. Супруги уже собирались спать, когда мужчина услышал на балконе шорох, подумал, что это кот, и открыл дверь, чтобы его запустить. В дом ворвался неизвестный, лицо которого скрывала маска-балаклава. Угрожая ножом хозяевам, он потребовал отдать деньги. Испугавшись расправы, хозяин открыл сейф и передал незнакомцу все деньги. После этого злоумышленник скрылся.

В течение часа сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. К преступлению оказался причастен 50-летний олончанин, у которого раньше уже были проблемы с законом. Все похищенные деньги — больше 50 тысяч рублей — были при нем. Полицейские их изъяли.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Фигурант был задержан, ему грозит до десяти лет лишения свободы.