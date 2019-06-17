В ОПФР по Карелии рассказали об увеличении пособия по уходу за детьми-инвалидами

Карельское отделение Пенсионного фонда подготовило разъяснения, при каких условиях родители детей-инвалидов получат право на двукратное увеличение пособия согласно изменениям в законодательстве.

В соответствии с Указом президента России № 95 от 7 марта 2019 года с 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства 1 группы, будут повышены до 10 тысяч рублей. В настоящее время размер указанной выплаты составляет родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 5500 руб.

В Карелии с учетом районных коэффициентов в зависимости от района проживания, размер пособия составит от 11,5 тыс. до 14 тыс. рублей.

Кому и при каких условиях выплатят эти деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".