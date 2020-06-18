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В "Оптике МИО" новое поступление солнцезащитных очков

Новости. Экономика
13:43, 19 Июня 2020
фото: © Тетрис
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В магазине "Оптика МИО", расположенном на первом этаже ТРЦ "Тетрис", новое поступление.

Большой ассортимент товаров для зрения и солнцезащитных очков. Огромный выбор оправ европейского качества по пяти фиксированным ценам, в которые включены линзы и работа мастера.

В "Оптике МИО" оптометрист бесплатно проверит ваше зрение на современном оборудовании диагностики зрения и подберет очки. Проверка зрения ни к чему не обязывает, воспользоваться услугой можно абсолютно бесплатно без обязательства покупки.

Заказать очки вы сможете в любое удобное время, после проверки зрения "Оптика Мио" надежно сохранит ваши данные и повторное обследование не потребуется.

С очками от "Оптики МИО" вы всегда будете выглядеть стильно и чувствовать себя отлично. Ждём вас в ТРЦ "Тетрис", 1 этаж.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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