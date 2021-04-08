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В «ОРЭС – Петрозаводск» помогают своим сотрудникам определиться о необходимости вакцинации от коронавируса

Новости. Общество
14:16, 09 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В АО «ОРЭС – Петрозаводск» среди сотрудников предприятия провели массовое исследование на наличие в крови иммуноглобулинов G к инфекции COVID-19.

Метод имунно-ферментного анализа является обязательным перед проведением бесплатной вакцинации от коронавирусной инфекции, но сделать его граждане могут только за свой счет. Руководителями социально ориентированных предприятий Карелии, в том числе и Александром Болдыревым – исполнительным директором АО «ОРЭС – Петрозаводск», было принято решение помочь своим работникам определиться с выбором о необходимости прививания.

Напомним, АО «ОРЭС – Петрозаводск» является электросетевым предприятием, обеспечивающим непрерывное электроснабжение потребителей Петрозаводска. Многие сотрудники организации всегда на своем боевом посту и не прекращают деятельность даже в выходные и праздничные дни, поэтому для них крайне важно сохранить свое здоровье.

Так, с целью проведения лабораторных исследований биоматериалов сотрудников на наличие антител класса G (IgG) компанией были инициированы и заключены договоры со специализированной организацией. Для удобства работников все исследования провели на специально оборудованном месте прямо на предприятии.

Практически все работники предприятия получили на руки результаты анализа крови. Теперь люди могут самостоятельно принять решение о необходимости бесплатного вакцинирования.  Исследования проведены в рамках кампании по бесплатной вакцинации, которая началась в 2021 году по всей территории Российской Федерации во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди граждан. Республика Карелия не стала исключением, и руководители некоторых компаний таким образом позаботились о своих сотрудниках.

«Наше предприятие обеспечивает электроэнергией целый город и наши люди – это самый мощный наш ресурс, – поясняет свою позицию по этому вопросу исполнительный директор АО «ОРЭС – Петрозаводск» Александр Болдырев. – Для меня лично очень важно, чтобы каждый из них был в первую очередь здоров».

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