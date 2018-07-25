В отдаленном поселке Карелии на пустыре построили детскую площадку

В поселке Лоухи на месте бывшего пустыря появился игровой комплекс, спортивные тренажёры, песочница и скамейки.

Еще один двор в республике стал красивее, комфортнее и удобнее для жизни, сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

В поселке Лоухи появилась новая детская площадка. Она была необходима для нескольких улиц - Совхозной, Юбилейной и Набережной. Поэтому жители поселка сразу проголосовали за благоустройство территории по программе "Комфортная городская среда".

Теперь на месте бывшего пустыря - игровой комплекс, спортивные тренажёры, песочница и скамейки.

"Глядя на счастливые и радостные лица детворы и взрослых, нет сомнения, что эта площадка станет для них любимым местом отдыха и общения", - написал Артур Парфенчиков.