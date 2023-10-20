В отдаленном районе Петрозаводска стало светлее

Энергетики отчитались о модернизации уличного освещения на Ключевой.

Как сообщили в «Петрозаводских энергетических системах», завершена модернизация наружного освещения на улице Репникова.



На участке от улицы Антонова до Степановского переулка установлены 37 светильников с современной оптикой и расширенными характеристиками.



«Особое внимание уделено пешеходным переходам, для освещения которых используются светильники мощностью 150 Вт», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее резонанс в сети получила дорожная авария на улице Репникова - как раз в районе перекрестка со Степановским переулком.



