В отношении футбольного клуба "Карелия" введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Карелии ввел в отношении ФК "Карелия" процедуру, применяемую в деле о банкротстве.

Текст решения опубликован на сайте суда.

Своим определением суд утвердил временным управляющим Веронику Бокунович и обязал ее включить требования заявителя в размере 433 750 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов.

Дело о банкротстве футбольного клуба "Карелия" назначено к рассмотрению на 12 ноября.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".