В отношении подростка, изрезавшего ножом двух девочек, прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело о покушении на убийство будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего петрозаводчанина.



Юношу обвиняют в покушении на убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление.



По версии следствия, вечером 22 апреля текущего года обвиняемый, находясь в гостях у двух подруг в Петрозаводске, в ходе ссоры с одной из них решил убить девушку и не менее семи раз ударил ее ножом.

Осознавая, что его действия стали очевидны для второй девушки, подросток с целью ее убийства ударил ее ножом не менее семнадцати раз.



Довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог, так как врачи своевременно оказали потерпевшим медицинскую помощь.



После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее глава Следкома России взял под контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство двух девушек-подростков в Петрозаводске.

Юноше предъявили обвинение в покушении на убийство и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

До этого обе потерпевшие девочки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в детскую республиканскую больницу.