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Новости. Криминал
14:11, 25 Января 2019

В отношении Лучина возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями – МВД

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В МВД Карелии уточнили информацию об уголовном деле в отношении экс-главы Прионежья Алексея Лучина.

"В отношении Алексея Лучина, бывшего главы Прионежского муниципального района, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело расследуется следственным управлением МВД. В настоящее время Лучин задержан. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили "Столице на Онего" в МВД Карелии.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Лучин подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). В пятницу следствие намерено ходатайствовать об аресте Лучина.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012-2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района.  А в конце 2014-начале 2015 года между "Базис-строем" и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014-2017 годах, был заключен 31 муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей указанных поселений в этом доме и 7-квартирном доме № 2 по этой же улице.

Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.

В то же время в процессе эксплуатации жилья гражданами, проживающими в доме № 1 по Заречной улице, "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Республике Карелия выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".

Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова –супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2019-01-25 15:13:36
Три года медлили с тем, чтобы прищучить фигуранта.
P.S. Модератор, не публиковать комментарий из-за наличия в нём ссылки на ресурс, являющийся "филиалом" сайта СнО, над посещаемостью которого вы сами же и бьётесь каждодневно что есть мочи, - это воистину смешно.
Мизантроп
2019-01-25 15:22:51
gaudealis, +100500 Смешно, не то слово. В прошлом году Захарчук новеньких понабрала.
Толя
2019-01-25 14:49:14
Микст воровской,какое тут "превышение",смешно будет когда "за недоказанностью отпустят",вот это будет последняя капля ...
Сегодня в статье Явлинский пишет:- "Страной надо заниматься ,а не Мадурой"....может поэтому всё так...в своей стране порядка нет, дети голодают и в обмороки падают(есть и сегодня видео в СМИ по этому поводу)....до чего опустимся?
Копатыч
2019-01-25 14:40:59
А в отношении его супружницы когда дело возбудят?
zanoza
2019-01-25 14:38:11
Всё в семью, всё в семью! :) Муж перечислил жене бюджетные средства и все дела!
Мизантроп
2019-01-25 14:28:48
Ахахахахахахахаа... Хищение бюджетных средств при Путине стало называться "превышением должностных полномочий".

Продолжайте ходить на выборы.
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