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В парках Петрозаводска появились новые контейнеры для сбора пластиковых бутылок (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:25, 17 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Накопители для использованных пластиковых бутылок появились в центре города, на Кукковке и в Октябрьском районе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сетчатые накопители для сбора пластиковых бутылок смонтировали на общественных территориях карельской столицы. Три новых конструкции разместили в парках Беличий Остров, 50-летия Пионерской организации и в сквере Машиностроителей.



 Как пояснили в городской администрации, объекты установили в рамках проекта "Пластмассовый мир". Его реализует Центр экологических инициатив "ЭкоПространство" при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии мэрии Петрозаводска.

В ближайшее время ещё три контейнера планируют установить в скверах Ивана Молчанова, Новодревлянском и в районе дома № 15 на улице Ровио.

Напомним, в ноябре прошлого года в парках 50-летия Пионерской организации и Беличий Остров в рамках этой программы смонтировали ёмкости в форме деревьев для сбора крышек, а также установили 20 контейнеров в школах Петрозаводска.

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