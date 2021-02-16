В парках Петрозаводска появились новые контейнеры для сбора пластиковых бутылок (ФОТОФАКТ)

Накопители для использованных пластиковых бутылок появились в центре города, на Кукковке и в Октябрьском районе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сетчатые накопители для сбора пластиковых бутылок смонтировали на общественных территориях карельской столицы. Три новых конструкции разместили в парках Беличий Остров, 50-летия Пионерской организации и в сквере Машиностроителей.





Как пояснили в городской администрации, объекты установили в рамках проекта "Пластмассовый мир". Его реализует Центр экологических инициатив "ЭкоПространство" при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии мэрии Петрозаводска.



В ближайшее время ещё три контейнера планируют установить в скверах Ивана Молчанова, Новодревлянском и в районе дома № 15 на улице Ровио.

Напомним, в ноябре прошлого года в парках 50-летия Пионерской организации и Беличий Остров в рамках этой программы смонтировали ёмкости в форме деревьев для сбора крышек, а также установили 20 контейнеров в школах Петрозаводска.