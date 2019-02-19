В парке на Кукковке построят детскую площадку

В Петрозаводске началась подготовка к благоустройству парка Беличий остров, сообщает администрация города.

Инженеры и специалисты администрации города приступили к подготовке технического задания для проекта модернизации зеленой зоны на Кукковке

Выполнением геодезической съемки, которая началась в парке "Беличий остров", заняты сотрудники управления благоустройства и экологии и работники МУП "Петрозаводское градостроительное бюро". В нынешнем году здесь будут отремонтированы пешеходные дорожки и построена новая дренажная система.

Проектом благоустройства также предполагается расчистка парка от старых деревьев и кустарника, оборудование тротуара вблизи парка. Кроме того, в "Беличьем острове" смонтируют детскую игровую зону, в которой установят удачно вписывающиеся в ландшафт современные деревянные конструкции.

В этом году в столице Карелии будет выполнено благоустройство шести общественных территорий. В числе мест, благоустройство которых было предусмотрено, Аллея Отцов на Ключевой, парк Беличий остров и Березовая аллея. В дополнительный список территорий для обустройства вошли лестничный спуск к набережной Онежского озера от улицы Германа Титова, территория бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской, реконструкция которой будет выполнена на средства программы поддержки местных инициатив, и парк Железнодорожников.