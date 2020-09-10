В парламент Карелии внесен проект закона о компенсации руководителям сельских школ оплаты ЖКУ

В Законодательное Собрание Карелии внесен законопроект, который предполагает выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений и ЖКУ директорам сельских школ и их заместителям.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания РК, соответствующие поправки в закон Карелии "Об образовании" подготовили глава республики Артур Парфенчиков, председатель парламента Элиссан Шандалович, первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, руководитель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.



Согласно действующему региональному законодательству меры поддержки получают педагоги, живущие в сельской местности.



"Законопроект направлен на то, чтобы в Карелии директора сельских образовательных учреждений, их заместители и руководители структурных подразделений так же как и учителя получали компенсации на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Предлагаемые изменения также позволят устранить несправедливость по выплате компенсации работникам школ на селе, будут стимулировать педагогов к развитию и карьерному росту", – сказал Элиссан Шандалович.



По словам Ольги Шмаеник, ранее в Законодательное Собрание поступали обращения руководителей сельских школ Пряжинского района республики, которые указывали на то, что не могут пользоваться в равной степени правами и социальными гарантиями, предоставленными педагогам на селе. После этого парламентарии Карелии вышли на федеральный уровень с инициативой по данному вопросу. Предложение было поддержано. Принятые изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" дали возможность регионам расширить перечень сельских педагогических работников, получающих компенсацию на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ.



"По предварительным расчётам, после принятия законопроекта в Карелии компенсации ежемесячно начнут получать более 350 человек – руководители сельских школ и их заместители. Данные социальные гарантии – это еще одна мера поддержки в республике сельских жителей", – отметила Ольга Шмаеник.



Проект закона будет рассмотрен на ближайшем заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.