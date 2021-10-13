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В парламенте Карелии объяснили увеличение расходов на прием официальных гостей

Новости. Общество
15:08, 13 Октября 2021
фото: Архив: Встреча с делегацией Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа © Законодательное собрание Карелии

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Расходы Законодательного собрания на прием официальных делегаций и другие представительские цели будут увеличены из-за роста цен.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.  

Комитет поддержал проект постановления, согласно которому представительские расходы на обслуживание приемных Законодательного Собрания будут увеличен с 6 до 8 тыс. рублей в месяц.

«Указанные средства направляются на прием делегаций официальных лиц. Данная сумма не менялась с 2011 года. При этом стоимость приобретаемой продукции за 10 лет существенно возросла», — пояснила Лопаткина.

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-13 16:45:50
Когда фрау слабунова обеспечит нам зеленую энергетику как в эуропе ? Народ желает
Лёлик
2021-10-13 16:15:46
И смех и грех...
zanoza
2021-10-13 15:44:22
Ну так и ветеранские выплаты не поднимались аж с 2008 года , однако их подняли только по решению Конституционного суда и на 21 позорный рубль. Нам не нужны такие слуги народа, которые только о себе заботятся!
Leopol'd
2021-10-13 16:35:01
zanoza, вот именно оттуда они обязаны были брать коэффициент! Это же их решение, расчёт удорожания и инфляции за 10 лет.
А как коснулось себя, так 30% сразу прибавили.
zanoza
2021-10-13 16:58:57
Leopol'd, и рука не дрогнула :)
Off
2021-10-13 15:28:53
Слуги народа ударились во все тяжкие....
Гость
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