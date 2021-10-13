В парламенте Карелии объяснили увеличение расходов на прием официальных гостей

Расходы Законодательного собрания на прием официальных делегаций и другие представительские цели будут увеличены из-за роста цен.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.

Комитет поддержал проект постановления, согласно которому представительские расходы на обслуживание приемных Законодательного Собрания будут увеличен с 6 до 8 тыс. рублей в месяц.

«Указанные средства направляются на прием делегаций официальных лиц. Данная сумма не менялась с 2011 года. При этом стоимость приобретаемой продукции за 10 лет существенно возросла», — пояснила Лопаткина.