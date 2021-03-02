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В парламенте Карелии предложили уменьшить возрастной порог для участия в опросе в муниципальном образовании

Новости. Общество
10:43, 03 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Сейчас в таком опросе могут участвовать граждане, достигшие избирательного права.

Депутаты парламента Карелии Элиссан Шандалович, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Вадим Андронов внесли на рассмотрение коллег проект поправок в республиканский закон о некоторых вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях. Депутаты предложили уменьшить возрастной порог для участия в таком опросе.

Согласно действующему закону, в опросе могут участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. Напомним, в России такое право наступает с 18 лет. Внесенный законопроект предусматривает снижение возрастного порога для участия в опросе до 16 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-03-03 11:49:59
Ничего не значащие опросы ЕР даже расширить хочет. А вот реально значащие прямые выборы руководителей населенных пунктов блокируют. Эдакая имитация прислушиванию к общественности.
Они и правда верят, что такие детские хитрости не заметны?!
Off
2021-03-03 11:38:31
Глазам не верю.. Здесь можно комментировать Шандаловича !!??
С Лопаткиной и Андроновым все в порядке - это типичные хамелеоны , работают при любом режиме .. А вот Шандалович....что случилось в "Столице " ?
театральный критик
2021-03-03 10:56:39
Щас Офф про пеньки и подворотни начнет визжать :)
Гость
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