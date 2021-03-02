В парламенте Карелии предложили уменьшить возрастной порог для участия в опросе в муниципальном образовании

Сейчас в таком опросе могут участвовать граждане, достигшие избирательного права.

Депутаты парламента Карелии Элиссан Шандалович, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Вадим Андронов внесли на рассмотрение коллег проект поправок в республиканский закон о некоторых вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях. Депутаты предложили уменьшить возрастной порог для участия в таком опросе.

Согласно действующему закону, в опросе могут участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. Напомним, в России такое право наступает с 18 лет. Внесенный законопроект предусматривает снижение возрастного порога для участия в опросе до 16 лет.