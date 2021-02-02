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В парламенте Карелии считают необходимым разработать федеральную программу модернизации школьных столовых

Новости. Общество
11:17, 03 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Пятая часть пищеблоков общеобразовательных организаций республики не соответствует санитарным требованиям.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии из фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Яблоко" внесли на рассмотрение республиканского парламента проект обращения к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой разработать федеральную программу модернизации пищеблоков в образовательных организациях. Как отмечается в тексте обращения, с 1 сентября прошлого года все обучающиеся начальных классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций обеспечены республики бесплатным горячим питанием, однако 20 % пищеблоков этих организаций не соответствуют санитарным требованиям.  

В 2020 году из бюджета Карелии было выделено свыше 96 миллионов рублей в виде субсидий муниципальным районам и городским округам на приведение школьных столовых в надлежащее состояние – для исполнения предписаний регионального управления Роспотребнадзора. Однако, по словам депутатов, для устранения всех выявленных нарушений санитарных требований собственных средств республике недостаточно, и такая картина наблюдается во многих регионах страны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-03 12:53:52
Наиархисложнейшая задача, сами не справимся. Надо партнеров подтягивать : Финч, Мудис, Прайс уотерхаус Куперс, на худой конец Бостон Консалтинг :)
David
2021-02-03 12:25:54
Даешь " Московский школьник" в каждую школу!
Горожанин
2021-02-03 12:08:32
После того как обеды в школе стали бесплатными, ребенок перестал там есть. Не вкусно стало!
David
2021-02-03 12:24:37
Горожанин, :)
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