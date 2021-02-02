В парламенте Карелии считают необходимым разработать федеральную программу модернизации школьных столовых

Пятая часть пищеблоков общеобразовательных организаций республики не соответствует санитарным требованиям.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии из фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Яблоко" внесли на рассмотрение республиканского парламента проект обращения к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой разработать федеральную программу модернизации пищеблоков в образовательных организациях. Как отмечается в тексте обращения, с 1 сентября прошлого года все обучающиеся начальных классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций обеспечены республики бесплатным горячим питанием, однако 20 % пищеблоков этих организаций не соответствуют санитарным требованиям.

В 2020 году из бюджета Карелии было выделено свыше 96 миллионов рублей в виде субсидий муниципальным районам и городским округам на приведение школьных столовых в надлежащее состояние – для исполнения предписаний регионального управления Роспотребнадзора. Однако, по словам депутатов, для устранения всех выявленных нарушений санитарных требований собственных средств республике недостаточно, и такая картина наблюдается во многих регионах страны.