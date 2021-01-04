В парламенте оценили идею провести амнистию кредитов населению

Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации оценили предложение аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн руб. в связи с пандемией коронавируса.

Ранее соответствующее обращение направила в Госдуму партия "Коммунисты России". Она предлгает "просить" заемщикам кредиты в пределах 3 млн рублей.

"Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то значит банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь", — сказал РБК первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг.



Перспективы у инициативы также не видит первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Николай Арефьев.



"У нас правительство не привыкло давать какие-то льготы народу. Хорошая инициатива, я бы ее поддержал с удовольствием. Правительство даже в условиях пандемии в апреле обещало сделать много для бизнеса, населения. По три минималки планировали выплатить, но передумали почему-то. За десять месяцев всего два раза по 10 тыс. руб. детям выдали, притом что родители потеряли работу — безработица выросла больше чем на 6%", — сказал депутат.



В Совете Федерации также рассказали РБК о своем отношении к проведению амнистии кредитов. По словам сенатора Константина Долгова, меры поддержки должны быть не только социально ориентированы, но и экономически обоснованны, просчитано их влияние на состояние банковской системы.

"Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения. Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке. Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", — сказал Долгов.



