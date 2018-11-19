В Пенсионном фонде Карелии расскажут об использовании материнского капитала

Горячая линия по вопросам материнского капитала пройдет 20 ноября, сообщили в ОПФР по Карелии

Во вторник, 20 ноября, жители Карелии смогут обратиться в "горячую линию", посвященную вопросам использования средств материнского (семейного) капитала.

Заместитель начальник отдела социальных выплат Отделения Татьяна Лабор ответит на вопросы о том, в какие сроки после получения сертификата на материнский капитал можно обращаться с заявлением о распоряжении его средствами, каковы условия использования средств материнского капитала, а также кто имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Звоните 20 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00.