В Пенсионном фонде Карелии разъяснили, как индексируются пенсии после увольнения

Пенсионеры после увольнения смогут получить выплаты в полном размере через три месяца после увольнения.

Как сообщили в пресс-службе карельского отделения Пенсионного фонда по Карелии, после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Начало выплаты пенсии в полном размере приходится на четвертый месяц после увольнения — с доплатой за три предыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в апреле, то в августе он получит пенсию с учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — май, июнь и июль.

Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения не нужно, увеличение пенсии будет произведено автоматически на основании сведений от работодателя.

За первый квартал 2022 года в Карелии 1156 жителям назначена страховая пенсия по старости, из них только треть прекратила трудовую деятельность.