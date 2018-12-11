В перинатальном центре Карелии родились "двойняшки"

За первые сутки работы перинатального центра родились восемь детей, сообщили в правительстве Карелии.

Как рассказал главный врач перинатального центра Евгений Тучин, родились три мальчика и пять девочек, в том числе "двойняшки". Выполнена одна операция кесарева сечения.