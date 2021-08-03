В первой половине 2021 года промышленное производство в Карелии оказалось ниже, чем в «ковидном» году

В обрабатывающих отраслях карельской промышленности спад составил более 4%.

В первой половине 2021 года промышленное производство в Карелии оказалось ниже, чем в аналогичный прошлогодний период, когда республика столкнулась с «ковидным» кризисом. Согласно данным Росстата, индекс физических объемов промпроизводства в январе-июне составил только 99,2% к уровню первого полугодия 2020 года.

Особенно заметный спад произошел в обрабатывающих отраслях карельской экономики. Он составил более 4% к аналогичному прошлогоднему уровню. Производственный рост отмечен лишь в добыче полезных ископаемых, которая увеличилась в нынешнем году на 1,5%.