В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей

Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала заключение о результатах мониторинга и контроля разработки и реализации на территории республики национальных проектов в 2019 году.

Напомним, речь идет о общегосударственных проектах, принятых руководством страны и направленных на обеспечение ее экономического роста, создание комфортной среды для жизни и развитие человеческого капитала. На эти цели из федерального бюджета выделены триллионы рублей, а прошлый год стал первым годом воплощения амбициозных планов, заявленных Кремлем. Но, судя по отчету, опубликованному Контрольно-счетной палатой Карелии, республика оказалась не готова к выполнению столь масштабных задач.

Общий объем средств, направленных на реализацию в регионе национальных проектов, составил в прошлом году более 7,1 миллиарда рублей, из которых три четверти ассигнований, или 5,3 миллиарда Карелия получила из федеральной казны, а остальную сумму – около 1,8 миллиарда – профинансировала из республиканского бюджета. Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, расходы на национальные проекты оказались существенно ниже запланированных – всего 87,8% от суммы, предусмотренной сводной бюджетной росписью на 2019 год. При этом объем неосвоенных в республике ассигнований к началу нынешнего года составил 990 миллионов рублей.

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