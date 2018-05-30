В песочницы Петрозаводска насыпали песка

В зеленых зонах Петрозаводска ведется уборка, покосы и высадка цветов на клумбы, сообщили в администрации города.

Как рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, продолжается плановая уборка зеленых зон и детских площадок Петрозаводска. Особое внимание уделяется набережной Онежского озера. Сотрудники Комбината благоустройства ежедневно собирают там смет, мусор и содержимое урн. В то же время выкашивается трава парках и скверах карельской столицы.

Кроме того, с привлечением студентов Лесотехнического колледжа в Петрозаводске подготовлены две новые клумбы: в Прибрежном парке и в створе улицы Ленинградской на набережной Варкауса. Начался завоз песка на детские площадки. Уже наполнены песочницы на улицах Архипова, Чапаева и Боровой.

Работы по благоустройству и уборке города продолжаются в плановом режиме.