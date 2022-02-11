В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым или в зловонной одежде

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предполагающие штрафы за нарушения правил пользования метро.

«Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений», — сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, представляя законопроект, пишет РИА Новости.

Документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде или провозит плохо пахнущую ручную кладь.

Разведение костров, использование пиротехнических устройств будет наказываться штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Попрошайничество в метро повлечет штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

За передвижение по метрополитену на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых досках и коньках, лыжах, использование беспилотных летательных аппаратов будет наложен штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Спуск на пути, самостоятельное доставание упавших на рельсы предметов влечет наложение штрафа на эту же сумму.

Аналогичный штраф последует за задержку отправления поезда, подключение к электрическим сетям метро без разрешения, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.

Также предполагается штрафовать за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных мероприятий в вагонах и на объектах инфраструктуры метро без письменного разрешения перевозчика. Сумма штрафа составит от одной тысячи до трех тысяч рублей.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 33 депутата, против — 16.