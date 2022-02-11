890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Водителя вырезали из машины после ДТП в Петрозаводске (ФОТО) 4
16.02.2022 09:39
Житель Карелии зарезал приятеля в День всех влюбленных
16.02.2022 16:24

В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым или в зловонной одежде

Новости. Общество
00:10, 17 Февраля 2022
фото: © vesti.ru

Новости партнеров

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предполагающие штрафы за нарушения правил пользования метро.

«Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений», — сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, представляя законопроект, пишет РИА Новости.

Документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде или провозит плохо пахнущую ручную кладь.

Разведение костров, использование пиротехнических устройств будет наказываться штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Попрошайничество в метро повлечет штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

За передвижение по метрополитену на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых досках и коньках, лыжах, использование беспилотных летательных аппаратов будет наложен штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Спуск на пути, самостоятельное доставание упавших на рельсы предметов влечет наложение штрафа на эту же сумму.

Аналогичный штраф последует за задержку отправления поезда, подключение к электрическим сетям метро без разрешения, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.

Также предполагается штрафовать за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных мероприятий в вагонах и на объектах инфраструктуры метро без письменного разрешения перевозчика. Сумма штрафа составит от одной тысячи до трех тысяч рублей.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 33 депутата, против — 16.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»