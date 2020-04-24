В Петербурге умер врач, лечивший больных коронавирусом

Сегодня скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус.

Сергей Белошицкий проработал в больнице более 20 лет – до 25 февраля 2020 года.

"У Сергея Леонидовича – подтверждённый тест на covid-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", – сообщается в официальном паблике Елизаветинской больницы "ВКонтакте".

Коллеги Белошицкого поблагодарили врачей Боткинской больницы, которые до последнего дня боролись за жизнь анестезиолога.