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В Петербурге умер врач, лечивший больных коронавирусом

Новости. Общество
10:25, 25 Апреля 2020
фото: © Официальный паблик Елизаветинской больницы "ВКонтакте"
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Сегодня скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус.

Сергей Белошицкий проработал в больнице более 20 лет – до 25 февраля 2020 года.

"У Сергея Леонидовича – подтверждённый тест на covid-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", – сообщается в официальном паблике Елизаветинской больницы "ВКонтакте".

Коллеги Белошицкого поблагодарили врачей Боткинской больницы, которые до последнего дня боролись за жизнь анестезиолога.

 

 

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