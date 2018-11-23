В Петербурге задержали хвастуна из Карелии, рассказывавшего всем, что он в розыске

Сотрудники полиции задержали в Красносельском районе Петербурга мужчину, который рассказывал всем знакомым, что он находится в федеральном розыске.

Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах. по данным издания, 22 ноября участковый полиции узнал, что на улице Освобождения проживает мужчина, который представляется разными именами. Также он имеет множество татуировок и рассказывает всем, что находится в розыске.

В этот же день группа задержания доставила его в отдел полиции. Им оказался 50-летний житель Карелии. Выяснилось, что ранее он был судим и привлекался к административной ответственности. При проверке он оказался в базе федерального розыска МВД по Карелии.