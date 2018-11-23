15:41, 23 Ноября 2018
В Петербурге задержали хвастуна из Карелии, рассказывавшего всем, что он в розыске
Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники полиции задержали в Красносельском районе Петербурга мужчину, который рассказывал всем знакомым, что он находится в федеральном розыске.
Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах. по данным издания, 22 ноября участковый полиции узнал, что на улице Освобождения проживает мужчина, который представляется разными именами. Также он имеет множество татуировок и рассказывает всем, что находится в розыске.
В этот же день группа задержания доставила его в отдел полиции. Им оказался 50-летний житель Карелии. Выяснилось, что ранее он был судим и привлекался к административной ответственности. При проверке он оказался в базе федерального розыска МВД по Карелии.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.11.2018, 19:46
16.11.2018, 17:04
20.11.2018, 20:20
21.11.2018, 11:40
Аналитика
Сегодня 12:03
Политкухня
Депутат Госдумы Валентина Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.
22.11.2018 10:09
21.11.2018 15:17
21.11.2018 11:40
20.11.2018 16:27
Чтиво
Сегодня 13:09
Личное мнение
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
22.11.2018 11:19
22.11.2018 10:53
21.11.2018 22:10
Медиа
Сегодня 15:04
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии