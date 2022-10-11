890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
Сегодня 15:15
В Карелии сгорела турбаза на озере Сямозеро (ФОТО и ВИДЕО)
Сегодня 09:34

В «Петербургтеплоэнерго» объяснили, как начисляются льготы потребителям Карелии

Новости. Общество
16:31, 28 Октября 2022
фото: ООО «Петербуртеплоэнерго»

Новости партнеров

В филиал ООО «Петербуртеплоэнерго» в республике участились обращения, связанные с вопросами начисления льгот.

Как рассказали в компании, только с начала октября в филиал поступило более 300 таких обращений. Это связано с изменением формата квитанций, которые с октября (с начислениями за сентябрь) 2022 года ООО «Петербургтеплоэнерго» выставляет своим потребителям самостоятельно. Образец квитанции размещен на сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» в разделе «Новости» и не содержит информации о размерах начисленных льгот, так как данная информация не относится к сфере деятельности «Петербургтеплоэнерго». Отсутствие информации в квитанциях «Петербургтеплоэнерго» не означает, что потребитель не имеет право на льготу.

Согласно ч. 3 ст. 159 ЖК РФ, ПП РФ от 14.12.2005 №761 расчет льгот осуществляется уполномоченным органом. В Карелии таким уполномоченным органом является ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия». Соответственно по вопросам начисления льгот следует обращаться в ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия». Телефон горячей линии 8-800-600-00-00. Информация об этом будет размещена в квитанциях за октябрь этого года.

В компании напоминают, что оплата коммунальных услуг по платежным документам выставленным непосредственно ООО «Петербургтеплоэнерго» должна производиться по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «Петербургтеплоэнерго»

ИНН 7838024362,

КПП 783901001

р/с 40702810100000003272

в АО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург

к/с 30101810800000000861

БИК 044030861.

Оплату по квитанции без комиссии также можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет https://ptenergo.ru/lk/index.php или в разделе «Оплата». https://ptenergo.ru/payment/

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.

Справки по телефону: 8(8142)76-98-93

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2022, 15:37
Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на кв. километр
21.10.2022, 08:20
В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией
27.10.2022, 16:10
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
25.10.2022, 13:28
Появились фотографии солнечного затмения в Карелии (ФОТО)
21.10.2022, 06:40
Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации
22.10.2022, 20:30
В России начались продажи автомобилей популярного европейского бренда, собранных в Китае

Чтиво

24.10.2022 13:22
Уроки выживания
Удар по желудку
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного такта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.