В «Петербургтеплоэнерго» объяснили, как начисляются льготы потребителям Карелии

В филиал ООО «Петербуртеплоэнерго» в республике участились обращения, связанные с вопросами начисления льгот.

Как рассказали в компании, только с начала октября в филиал поступило более 300 таких обращений. Это связано с изменением формата квитанций, которые с октября (с начислениями за сентябрь) 2022 года ООО «Петербургтеплоэнерго» выставляет своим потребителям самостоятельно. Образец квитанции размещен на сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» в разделе «Новости» и не содержит информации о размерах начисленных льгот, так как данная информация не относится к сфере деятельности «Петербургтеплоэнерго». Отсутствие информации в квитанциях «Петербургтеплоэнерго» не означает, что потребитель не имеет право на льготу.

Согласно ч. 3 ст. 159 ЖК РФ, ПП РФ от 14.12.2005 №761 расчет льгот осуществляется уполномоченным органом. В Карелии таким уполномоченным органом является ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия». Соответственно по вопросам начисления льгот следует обращаться в ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия». Телефон горячей линии 8-800-600-00-00. Информация об этом будет размещена в квитанциях за октябрь этого года.

В компании напоминают, что оплата коммунальных услуг по платежным документам выставленным непосредственно ООО «Петербургтеплоэнерго» должна производиться по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «Петербургтеплоэнерго»

ИНН 7838024362,

КПП 783901001

р/с 40702810100000003272

в АО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург

к/с 30101810800000000861

БИК 044030861.

Оплату по квитанции без комиссии также можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет https://ptenergo.ru/lk/index.php или в разделе «Оплата». https://ptenergo.ru/payment/

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.

Справки по телефону: 8(8142)76-98-93