В ПетрГУ сообщили о высоком конкурсе на направления с изучением карельского и вепсского языков

В Петрозаводском государственном университете отмечен высокий спрос на обучение языкам коренных народов Карелии, сообщает пресс-служба вуза.

"Так, на педагогическое образование, профиль "Начальное образование и родной язык (карельский)" конкурс составил 4,3 человека на место, на направление "Филология", профили: "Финский язык и литература, карельский язык", "Финский язык и литература, вепсский язык" – 7 человек на место по каждому профилю", - сказано в сообщении университета.

Отмечается, что в программу профилей "Финский язык и литература, карельский язык", "Финский язык и литература, вепсский язык" входит изучение языков коренных народов Карелии, а будущие педагоги изучают также этнопедагогику, этнопсихологию, историю литературы республики.

"Студенты этих направлений получают дополнительные стипендии, могут участвовать в конкурсе для литературно одаренных студентов и аспирантов имени Яакко Ругоева", - напоминают в ПетрГУ.

Именная стипендии им. Яакко Ругоева была учреждена в 1996 году для студентов и аспирантов высшего профессионального образования, пишущих на финском, вепсском и карельском языках. Стипендии назначаются главой РК на основании решения экспертного совета и по представлению регионального министерства культуры.