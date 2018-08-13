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Новости. Общество
10:01, 13 Августа 2018

В ПетрГУ сообщили о высоком конкурсе на направления с изучением карельского и вепсского языков

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В Петрозаводском государственном университете отмечен высокий спрос на обучение языкам коренных народов Карелии, сообщает пресс-служба вуза.

"Так, на педагогическое образование, профиль "Начальное образование и родной язык (карельский)" конкурс составил 4,3 человека на место, на направление "Филология", профили: "Финский язык и литература, карельский язык", "Финский язык и литература, вепсский язык" – 7 человек на место по каждому профилю", - сказано в сообщении университета.

Отмечается, что в программу профилей "Финский язык и литература, карельский язык", "Финский язык и литература, вепсский язык" входит изучение языков коренных народов Карелии, а будущие педагоги изучают также этнопедагогику, этнопсихологию, историю литературы республики.

"Студенты этих направлений получают дополнительные стипендии, могут участвовать в конкурсе для литературно одаренных студентов и аспирантов имени Яакко Ругоева", - напоминают в ПетрГУ.

Именная стипендии им. Яакко Ругоева была учреждена в 1996 году для студентов и аспирантов высшего профессионального образования, пишущих на финском, вепсском и карельском языках. Стипендии назначаются главой РК на основании решения экспертного совета и по представлению регионального министерства культуры.

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Комментарии

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User
2018-08-13 11:05:51
Не надо выдавать желаемое за действительное. Высокий спрос не на коренные языки, а на финский. Молодежь со школьной скамьи готовится, чтобы свалить подальше от воровской стабильности.
grigorjev
2018-08-13 10:52:31
А руководству в Москву, на днях: "...В Петрозаводске открыто не нужное карелам Президентское кадетское училище. Затратили огромные средства...". Но уже несколько лет - "...в Петрозаводском университете закрыт факультет прибалтийско-финской филологии, единственный в стране. Хотя эти затраты просто копеечные в сравнении с тем же кадетским училищем...".
кир
2018-08-13 10:36:33
Фигня это все. Где работать будут? Уезжают в Финляндию, деревни пустеют. Исторический процесс необратим.
Гость
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