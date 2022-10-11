В Петросовете рассказали об установке «Паутины» и «амфитеатра» на территории одной из школ

На территории петрозаводской школы №36 обустроили две спортплощадки и «амфитеатр», сообщила пресс-служба городского совета.

Одна из спортплощадок предназначена для занятий футболом и баскетболом, а на второй установлен комплекс «Паутина».

«Кроме того, на заднем дворе образовательного учреждения оборудованы небольшой амфитеатр и экологическая тропа», — говорится в сообщении Петросовета.





Рабочие заканчивают установку ограждения вокруг спортплощадки.