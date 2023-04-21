В Петрозаводск прибыли новые маршрутные автобусы (ФОТО)

Первая партия автобусов в рамках транспортной реформы прибыла в город.
Фото новых автобусов были выложены в паблике «Сайт „Петрозаводск транспортный“». Как сообщается в паблике, транспорт прибыл в город вчера.
Судя по фото, новые автобусы выгодно отличаются от большинства из тех, что сейчас курсируют по улицам карельской столицы.
Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал сроки начала работы городских маршруток по регулируемому тарифу.
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